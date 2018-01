Especial #CarnaVAVEL: Abram a porteira! Dragões da Real levará o mundo caipira ao Anhembi

Especial #CarnaVAVEL: Dragões da Real

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões da Real fundado em 2000 por associados da torcida busca seu primeiro título no Carnaval paulista. Em 2017, a Dragões da Real chegou ao vice campeonato do Carnaval com um enredo que falava sobre o Nordeste. Na música "Asa Branca" a escola tinha seu fio condutor para fazer o grande desfile. Por pouco o título não veio!

Dragões é a atual vice campeã do Carnaval de São Paulo. Foto: Divulgação

Inspirada na moda caipira e nos seus costumes, a Dragões levará para o Anhembi o Mundo Caipira, toda sua história e tentará tirar o lado pejorativo dessa palavra que acompanha quem mora no sertão: Caipira. Com o título “Minha Música, Minha Raiz: Abram a porteira para essa gente caipira e feliz!”, a escola vai falar explorar o universo da música caipira.

O enredo tem como base a origem da explosão musical que leva multidões de pessoas pelos palcos de todo o Brasil, e que já foi vista pejorativamente como “música rural”, “do campo” e popularmente como Música Caipira. Com seu jeito simples de contar e cantar a vida, as modas de viola saíram do campo e festas religiosas e ganharam o mundo. É através da Música Caipira que o homem simples do campo expressa seus sentimentos e conta seus “causos” e histórias.

Buscando o título, a Dragões da Real será a penúltima escola a desfilar no sábado de Carnaval (10/02), no Sambódromo do Anhembi.