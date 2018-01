Especial #CarnaVAVEL: Gaviões da Fiel homenageará Guarulhos. O que esperar?

Foto: Hugo Alves/ VAVEL Brasil

Guarulhos é conhecida por ser uma das cidades satélites da região metropolitana de São Paulo. De tal importância, a cidade detentora do maior aeroporto internacional do país será levada para o desfile da Gaviões da Fiel, que homenageará o município em seu desfile no Grupo Especial, no Anhembi.

Visando voltar ao patamar de campeã recente do carnaval paulista, a agremiação visa manter a tática de homenagear cidades, sendo dessa vez uma cidade vizinha a capital São Paulo, que fora a homenageada na última edição dos desfiles.

Da migração aos nativos

Na última edição do carnaval, a escolha da escola da torcida do Corinthians buscou mostrar como eram a vida das pessoas vindas de outros locais do país, principalmente nordestinos, para a terra da garoa em busca de novas oportunidades e as dificuldades enfrentadas ao desembarcar na capital financeira do país.

Foto: Levi Bianco/Getty Images

Agora, a bola da vez será passada para os índios Guarus, nativos da região onde a cidade de Guarulhos atualmente está situada. A mitologia tupi-guarani será lembrada pela escola e os fatores de uma terra fértil e promissora ter abrigado a tribo que hoje está lembrada no nome do município.

A partir da criação do mundo, dos habitantes da terra e da história da construção da cidade que atualmente possui mais de 1 milhão e 300 mil habitantes como enredo está as esperanças de término de um jejum que já dura 15 anos. A Gaviões conquistou seu último título no grupo especial no ano de 2003, depois a melhor colocação no Grupo Especial fora um 4º lugar no ano de 2009.

Nova cidade, velho hábito

Não é a primeira vez em que a Gaviões homenageia cidades. Guarulhos será a quinta cidade homenageada pela escola, que já teve como enredo São Paulo, Dubai, Santana do Parnaíba e São Luís. A homenagem a capital maranhense rendeu a agremiação o título no carnaval de 1999 no Grupo Especial.

Confira abaixo os anos dos enredos em homenagens a cidades pela Gaviões da Fiel:

1999 - São Luís: "O Príncipe Encoberto ou a Busca de Dom Sebastião na Ilha de São Luís do Maranhão"

2008 - Santana de Parnaíba: "Nas asas dos Gaviões, rumo ao portal dos Sertões - Santana de Parnaíba, berço de Bandeirantes"

2011 - Dubai: "Do Mar Das Pérolas e das Areias do Deserto à Cidade do Futuro - Dubai, O Sonho do Rei Maktoum"

2017 - São Paulo: "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole - Sampa, lugar de sonhos, oportunidades e esperança"

2018 - Guarulhos: "Guarus – Na aurora da criação, a profecia Tupi…Prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá"