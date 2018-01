Morre Dolores O'Riordan, vocalista do The Cranberries

Foto: Guillaume Souvant/Getty Images

A vocalista do The Cranberries, Dolores O'Riordan, foi encontrada morta nesta segunda-feira (15). As informações foram divulgadas pelo jornal "The Telegraph" e pela rede BBC e posteriormente foram confirmadas pelo empresário da artista. Segundo o empresário de Dolores a cantora estava em Londres para uma sessão de gravação e sua família está desvatada pela morte prematura da vocalista e pede privacidade nesse momento difícil.

Seu corpo foi encontrado em quarto de hotel na capital inglesa mas a causa da morte ainda é desconhecida. O diário Irish Times cita a polícia inglesa, que diz ter sido chamada a um hotel em Park Lane para socorrer Dolores cuja morte foi declarada no local. A chamada ocorreu às nove da manhã (horário de Londres).

Foto: Divulgação

Caçula de uma família de sete filhos, Dolores entrou no grupo após um teste para a banda. O grupo fez sucesso internacional nos anos 1990 com temas como Zombie (sobre a guerra na Irlanda do Norte), Just My Imagination e Animal Instinct. A banda vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo todo de seus seis discos, entre eles "Everybody Else is Doing It, So Why Can't We?" em 1993 e "No Need to Argue" em 1994. O Cranberries parou em 2003, voltando para uma turnê mundial em 2010, além dos trabalhos solo lançados pela irlandesa. De acordo com o diário britânico Telegraph, Dolores O'Riordan estava trabalhando no projecto musical D.A.R.K, com os músicos e ex-The Smiths Ole Koretsky e Andy Rourke.

Diagnosticada com Transtorno Bipolar em 2015, no ano anterior ela tinha sido presa por agredir uma comissária de bordo e um policial durante um voo saindo de Nova York. A cantora havia confessado que lutou contra a depressão durante grande parte da carreira. A cantora ficou famosa com músicas como "Zombie", "Dreams" e "Salvation", e deixou três filhos - Taylor, de 20 anos, Molly, de 16, e Dakota, de 12, com o ex-marido, Don Burton.