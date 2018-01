Presidente da Riotur anuncia que ensaios técnicos serão certeza no carnaval de 2019

Salgueiro realiza ensaio de rua na Tijuca / Foto: Instagram @salgueirooriginal

Nesta quarta-feira (17), o presidente da Riotur, Marcelo Alves, anunciou em uma coletiva de imprensa que os ensaios técnicos estão garantidos no carnaval de 2019. Na semana anterior, o presidente da Liesa, Jorge Castanheira, também havia dito que os ensaios técnicos eram prioridade e que a entidade estava dialogando com o poder público, a fim de construir um projeto que viabilizasse a realização dos ensaios técnicos no próximo carnaval.

O projeto, em parceria de ambos os órgãos, visa transformar os ensaios técnicos em um projeto comercial atrativo para patrocinadores, captando o financiamento necessário para cobrir os custos da realização dos desfiles - que envolvem segurança, estrutura de som, disponibilização de banheiros, etc.

Tal objetivo não foi alcançado em 2018. Os ensaios técnicos do carnaval deste ano foram suspensos ainda em 2017, em decorrência do problema da falta de verba. Após o corte de 50% do orçamento direcionado ao carnaval, a Liesa anunciou que só conseguiria realizar os ensaios com patrocínio. Sem o patrocínio, as escolas recorreram a ensaios de rua para tentar contornar o problema. Os ensaios técnicos são de suma importância para as escolas por acertar detalhes referentes ao ajuste de alas, ao andamento da bateria, entrada e saída dos recuos, entre outros detalhes relativos à Harmonia da agremiação.

O presidente da Riotur, além do projeto voltado para as escolas que desfilam no Sambódromo, também anunciou que há a intenção de melhorar os desfiles realizados na Estrada Intendente Magalhães - que contam com as séries B, C, D e E. Marcelo Alves prometeu melhorias na infra-estrutura, de pontos que vão desde a localização dos jurados até a parte sonora.