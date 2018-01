Justin Timberlake lança segundo single de ‘Man of the Woods’

(Foto: Reprodução / Instagram)

Na manhã desta quinta-feira (18), o cantor norte-americano Justin Timberlake lançou o segundo single de seu novo álbum ‘Man of the Woods’. O CD completo será lançado em todas as plataformas de streaming no dia 02 de fevereiro. Até lá, será lançado o novo single a cada semana.

‘Supplies’ foi produzido e composto por Justin, Pharrell Willians e Chad Hugo. O também cantor Pharrel Williams participa do videoclipe, assim como a modelo Eiza Gonzalez.

Justin Timberlake afirmou recentemente que este será o seu trabalho mais pessoal, inspirado em seu filho, sua esposa e sua infância em Tennessee, nos Estados Unidos. O norte-americano se apresentará no halftime do Superbowl dois dias após o lançamento de seu novo álbum.

Confira o single: