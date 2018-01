Fall out Boys confirma novo momento ao lançar álbum M A N I A

Capa do novo álbum (imagem:Divulgação)

Vocal, guitarra, baixo, bateria e... sitentizador, batidas e bateria eletrônica? Calma é isso mesmo. Se você pensa que estamos falando de outra banda ou artista está enganado, estamos falando da banda americana Fall Out Boys. Sucesso nos anos 2000 os caras de Chicago ficaram conhecidos por serem referência na época pelo estilo emo ao mesmo tempo punk, isso era evidente em seus clipes e músicas. Porém após a pausa entre 2009-2013 a banda não é mais a mesma, muito devido ao visual e pelos sons lançados nesta década.

O novo álbum M A N I A só confirma a transformação que vinha desde Save The Rock n Roll (2013). O que é apresentado é uma bela mistura de rock, pop e eletrônico, é só escutarmos as músicas Wilson, HOLD ME TONIGTH OR DONT e Young and Menance, as únicas que aparentam ser 100% rock com os instrumentos clássicos é Last the real ones e Champions (ambas apresentadas no Rock in rio).

A tendência do eletrônico não é novidade no mundo do rock, é algo que já vem sendo utilizado desde os anos 80. Porém o uso excessivo vem sendo muito criticado por perderem sua identidade, um belo exemplo é a banda Linkin Park (sucesso pelo Nu metal no início do novo milênio, a banda veio sendo alvo de criticas dos fãs pelo álbum One more ligth). Já os fãs do FOB pensam diferente, isso porque a ousadia vem mostrando resultados. Os dois primeiros álbuns desta nova fórmula ficaram em 1 na posição da Bilboard. Apesar das boas posições, o vocalista Patirck Stump se mostrou desconfiado em uma entrevista dada pela revista ‘’Rolling Stones’’ com o lançamento do novo projeto:

“Isso me assustou. Fiquei, tipo, Eu não acho que nós quatro vamos gostar, não acho que o selo vá gostar. Não soa como o Fall Out Boy. Oh, Deus, não posso entregar isso’.” Disse o cantor.

O baixista e amigo Pete Wentz concordou ao falar sobre as músicas:

“As músicas estavam tentando agradar a todos, mas não eram atraentes para ninguém. Era como um sanduíche sem recheio. Sem mostarda nem nada.”

Bom... Se for um sucesso ou não o fato é que os novos clipes lançados bateram a média de 10 milhões de visualizações, e de quase 200 mil curtidas por vídeos, assim, batendo a desconfiança e superando as expectativas da banda e dos fãs. Lembrando que os singles acabaram de serem lançados, agora questão é se a desconfiança era mesma séria ou algo que passava pela cabeça dos integrantes de Illions.