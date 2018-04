Rodrigo marca, Valencia supera Leganés fora de casa e fica perto de vaga na Champions League

Neste domingo (1º), o Leganés recebeu o Valencia no Municipal de Butarque, em partida válida pela 30ª rodada de La Liga 2017/18. Com gol de Rodrigo no segundo tempo, os Los Che chegaram à 19ª vitória no campeonato e estão cada vez mais próximos da vaga para o principal torneio de clubes da Europa.

Em um primeiro tempo muito sonolento, poucos lances entretiveram o público no calor de Leganés. Apenas duas finalizações do brasileiro Gabriel Pires, com defesas de Jaume Doménech - a grande novidade no time titular do Valencia neste jogo - e o gol mal anulado de Simone Zaza, após boa trama entre Geoffrey Kondogbia e Carlos Soler, marcaram a etapa inicial.

Na etapa complementar, o Valencia continuou sem inspiração, mas bastou uma finalização - a única durante os 90 minutos - para abrir o placar. Aos 17 minutos do segundo tempo, Kondogbia e Dani Parejo pressionaram e desarmaram Rubén Pérez, e a bola ficou com Rodrigo Moreno, que com um chute seco de canhota de fora da área, contando com uma contribuição do goleiro Iván Cuéllar, abriu o placar. Seu sexto gol nas últimas cinco partidas - e todos anotados quando o jogo estava empatado sem gols. Se tem um problema, chame Rodrigo.

Depois do gol, o Valencia se defendeu com unhas e dentes. O Leganés pressionou fortemente, e ofereceu perigo em alguns momentos. Vindo do banco, Nabil El Zhar teve chance clara para empatar a partida, mas desperdiçou. O Leganés mereceu mais, mas contra o Valencia um erro pode ser fatal. E foi.

Com o triunfo, Los Che chegam aos 62 pontos e seguem na quarta colocação. O quinto colocado Villarreal tem 47 e pode chegar, no máximo, aos 74 pontos. Ou seja, o conjunto de Marcelino precisa de 13 pontos em 24 possíveis para confirmar participação na UEFA Champions League 2018/19.

Já o Leganés, 14º colocado, estaciona nos 36 pontos. A vantagem para o Las Palmas, primeiro time na zona de rebaixamento, é de 15 pontos. Logo, a equipe de Asier Garitano necessita de dez pontos para garantir permanência na elite espanhola.

Na próxima rodada, o Valencia recebe o Espanyol - domingo (08), às 15h45. Enquanto no sábado (07), o Leganés visita o líder invicto Barcelona, às 15h45.