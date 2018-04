Em jogo fraco, Mainz e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols pela Bundesliga

Borussia Mönchengladbach entrou em campo neste domingo (1º de Abril) na OPEL Arena para encarar o Mainz 05 em jogo válido pela 28ª rodada da Bundesliga em um jogo extremamente importante para a competição, uma vez que a equipe mandante luta desesperadamente contra o descenso. Em um jogo movimentado mas de pouca qualidade técnica, as equipes não mudaram o placar em um empate por 0 a 0.

O resultado manteve o Gladbach na 9ª posição com 37 pontos, enquanto o Mainz segue na zona de playoff contra o rebaixamento na 16ª posição com 26 pontos. Na próxima rodada os Potros recebem o Hertha Berlin no Borussia-Park e o Mainz visita o Colônia em confronto direto contra o rebaixamento.

Com toda tensão que pairava sobre a equipe do Mainz, os minutos iniciais não poderia ter sido diferente, com muito nervosismo e pouco futebol, essencialmente pela disputa. O primeiro lance de perigo ocorreu com o brasileiro Raffael, em finalização cruzada de fora da área, passando ao lado da meta adversária. Os donos da casa, em contrapartida, buscavam alcançar o gol em finalizações de fora da área ou em bolas cruzadas na área, sem qualquer efeito positivo.

Bastante disputado, mas com pouquíssimo nível técnico, poucas oportunidades de gol surgiram na etapa inicial, salvo por alguns lampejos dos Potros, principalmente com participação do brasileiro Raffael. O maestro, como é conhecido em Mönchengladbach, serviu Lars Stindl, que cruzou para área até encontrar Wendt, no entanto o sueco foi incapaz de cruzar com perfeição e foi bloqueado pela defesa.

No lance subsequente, Hazard correu em progressão para a área, sem marcação e invés de finalizar, tentou assistir Raffael, desperdiçando uma excelente chance de inaugurar o marcador devido à má qualidade do passe executado.

O panorama não mudou muito na etapa complementar, pois apesar de mais aberto, o jogo continuou com um nível muito aquém do habitual na Bundesliga. O Mainz foi chegar com perigo somente aos 66’ em cabeçada de Hack, exigindo defesa espetacular de Sommer, que ainda contou com a sorte para evitar o gol dos mandantes. Nos minutos finais, em uma tentativa de pressão, os Foals produziram o suficiente para poder abrir o placar, mas mais uma vez o problema crônico com as finalizações pesou.

Primeiro Thorgan Hazard recebeu na área, deu dois dribles desconcertantes na defesa, mas adiantou muito e não conseguiu finalizar com qualidade para marcar. Já nos minutos finais, Josip Drmic teve uma chance de ouro para marcar depois de recuada de Ujah para Adler, no entanto o centroavante suíço falhou ao tentar passar pelo arqueiro alemão, ainda na intermediária. Patrick Herrmann também esteve próximo de anotar o tento da vitória em finalização forte com a esquerda, parando em grande defesa de Adler.