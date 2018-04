River Plate vence Defensa y Justicia de virada e fica a sete pontos da zona da Libertadores

Na manhã deste domingo de Páscoa, o River Plate venceu o Defensa y Justicia pela 21ª rodada da Superliga Argentina no Estádio Norberto Tomaghello por 3 a 1, com gols de Pity Martínez, Lucas Pratto e Javier Pinola. Com a vitória, os Millonarios chegaram ao 14 lugar, com 29 pontos, e estão a sete pontos da zona de classificação para a Libertadores de 2019.

Apesar da vitória, quem começou melhor foi a equipe da casa. Aos 14 minutos, o zagueiro Bareiro deu lindo passe para Nico Fernández nas costas da defesa. Cara a cara com Armani, o atacante rolou para o lado e Márquez fez 1 a 0 para o Defensa. A partir daí, o River passou a adiantar sua marcação e pressionar o time verde e amarelo em seu campo de defesa. Depois de falha da zaga na saída de bola, Lucas Pratto perdeu chance incrível. Rodrigo Mora sozinho em baixo do gol acertou o travessão. O desespero seguiu até os 31. Pity Martínez finalizou e Bareiro cortou com o braço dentro da área. O próprio camisa 10 foi para a cobrança do pênalti e deixou tudo igual em Buenos Aires. Na última jogada do primeiro tempo, falta cobrada na área do Defensa, e, depois de bate-rebate, a Pinola virou o jogo para os Millonarios.

Aos oito minutos da etapa final, Pity Martínez fez enfiada de bola para Lucas Pratto. Dentro da área, o atacante soltou uma bomba no ângulo, sem chances de defesa para Unsain. Depois do terceiro gol, o River Plate dominou a partida e esteve sempre mais próximo de marcar o quarto do que de levar o segundo. O Defensa até que chegou com duas cabeçadas, mas nada que deixasse os torcedores alvirrubros preocupados.

Agora, o River concentra suas forças na Libertadores. Na próxima quinta-feira, o time de Marcelo Gallardo recebe o Independiente Santa Fe no Monumental pela segunda rodada do Grupo 4. Com a derrota, o Defensa y Justicia caiu para a 15ª posição e, no próximo final de semana, vai à Bombonera enfrentar o Boca Juniors.