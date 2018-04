Após algumas decepções, Rabiot dá indícios de possível transferência ao fim da temporada

Nem tudo são flores no PSG. Apesar de ser um dos clubes mais valorizados da atualidade e com um elenco bílionário, parece que alguém não está muito satisfeito com os últimos resultados da equipe. É o caso de Adrien Rabiot, meia francês de 22 anos, que após a partida contra o Monaco no sábado - jogo que deu o título da Copa da Liga Francesa para o clube parisiense - deu uma entrevista dando incertezas sobre sua permanência na equipe.

A gota d'água foi a eliminação nas oitavas de final da Uefa Champions League, para o Real Madrid. Após a frustação, alguns jogadores do elenco foram envolvidos em rumores sobre possíveis saídas. O curioso é que Rabiot não estava incluído nessa lista, mas ontem ao ser perguntado sobre seu futuro, o francês respondeu com incerteza.

"Se eu vou ficar aqui para o próximo ano? Não sei. Veremos isso mais tarde. Quero aproveitar cada momento aqui", afirmou o meia, que possui um contrato assinado com o clube francês até junho de 2019.

Rabiot passou por várias equipes durante a sua adolescência, incluindo uma passagem pelo Manchester City, que durou alguns meses. Em julho de 2012, depois de uma pré-temporada no PSG, assinou seu primeiro contrato profissional de três temporadas com o clube.

No início de 2013, foi emprestado ao Toulouse, onde marcou seu primeiro gol como profissional. Após alguns meses, retornou à Paris, onde atua até hoje. Sendo convocado frequentemente pelo técnico da seleção nacional, Didier Deschamps, o atleta tem boas chances de disputar sua primeira Copa do Mundo da Fifa, na Russia, em junho.