Pouco inspirados, Eibar e Real Sociedad empatam sem gols em Ipurua

Seis pontos separavam o Eibar e a Real Sociedad — então 11º e 15º colocados, respectivamente — antes do confronto de meio da tabela neste domingo de Páscoa (1º), realizado no Estádio Municipal de Ipurua e válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Tanto o anfitrião quanto o visitante vinham de uma má sequência, com ambos emplacando quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória em seus últimos seis jogos. Ao final dos 90 minutos, nenhum dos dois conseguiu balançar as redes e levar a melhor no confronto, que terminou em 0 a 0.

O primeiro tempo começou morno, e a temperatura oscilou apenas a favor de um dos lados. Após um início sem grandes emoções e com as equipes se medindo em campo, o Eibar, sem enfrentar grande oposição dos visitantes, tinha iniciativa superior e passava a propor mais o jogo, principalmente pelas laterais do campo e sobretudo do lado direito. Entretanto, não conseguia controle suficiente para dominar ou acumular aproximações perigosas. Até a marca dos 15 minutos, nenhum dos times possuía qualquer finalização.

Com o decorrer do cronômetro, o Eibar passou a arriscar mais e buscar o gol, e as tentativas antes pontuais e esporádicas dos donos da casa se transformaram em uma superioridade palpável ao final da primeira etapa. A Real Sociedad não sofreu defensivamente a ponto de ser sufocada, mas também não conseguiu propor nenhuma jogada ofensiva ou construir volume de ataque.

A equipe de José Luis Mendilibar terminou a primeira etapa com 5 finalizações, uma delas a gol, 56% de posse de bola e quatro escanteios, tendo como característica principal o crescimento gradual ao longo dos primeiros 45 minutos. A superioridade considerável ao final da primeira etapa se tornou a vantagem a ser explorada e lapidado após o intervalo.

A Real Sociedad, inicialmente, não demonstrou vontade de colaborar com o plano dos anfitriões. Com outra postura, chegou ao segundo tempo buscando quebrar a inércia que marcou sua equipe no primeiro tempo, sendo bastante superior ofensivamente e criando mais volume e chances nos minutos iniciais do segundo tempo do que em toda a duração da primeira etapa.

Com pouco mais de 15 minutos, o jogo então voltou a se estabilizar. Os dois times mantiveram uma boa intensidade, mas não alta e muito menos elétrica o suficiente para mudar o destino da partida. A Real Sociedad logo diminuiu os ânimos, voltando a ter dificuldade para sair ao ataque, mas seguia dificultando a chegada do Eibar.

Apesar das 15 finalizações ao longo da partida, os anfitriões conseguiram direcionar apenas três ao gol, e nenhuma delas teve como destino o fundo das redes. Os visitantes acumularam sete finalizações, porém nenhuma a gol, e portanto estiveram longe de alterar os números finais da partida. Sem conseguir quebrar o sistema defensivo alheio ou propor uma estratégia alternativa ao que apresentaram durante a maior parte do jogo, Eibar e Real Sociedad tiveram que se contentar com um empate sem gols no domingo de Páscoa.

Com o empate, o Eibar superou o Getafe e foi à 10ª colocação na tabela do campeonato espanhol, com 40 pontos, enquanto a Real Sociedad se manteve em 15º com 34 pontos. O time de Imanol Alguacil segue sem conseguir uma vitória em seus últimos onze jogos como visitante, acumulando quatro empates e sete derrotas, e tendo vencido pela última vez em outubro de 2017. Na próxima rodada, os comandados de Mendilibar viajam para enfrentar o Real Betis no Estadio Benito Villamarin, enquanto a Real recebe o Girona em casa, no Estadio Anoeta.