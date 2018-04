De olho no Atlético-PR, Aguirre comanda atividade no São Paulo em plena páscoa

Nada de descanso para os jogadores do São Paulo na Domingo de Páscoa. Neste primeiro de abril o trabalho do elenco são-paulino foi intenso no Centro de Treinamento da Barra Funda. Visando o jogo diante do Atlético Paranaense, na próxima quarta-feira (4) na Arena da Baixada, pela quarta fase da Copa do Brasil, o time do Morumbi fez importante treinamento nesta manhã.

Os trabalhos não se resumiram aos campos do CT e teve início no REFFIS, com trabalhos de prevenção e de fortalecimento muscular, devido a desgastante sequência que os comandados de Diego Aguirre vêm enfrentando. Em seguida, o elenco fez exercícios que exigiam velocidade e potência dos jogadores.

Aguirre é conhecido pelo rodízio de atletas e pelos treinos não-convencionais, e esses começam a ser introduzidos no clube paulista. Neste domingo os seus comandados fizeram treino de posse de bola, com seis jogadores contra dois, sendo seguido por um treinamento de transição de jogo, num quatro contra dois, sendo ambos realizados em campo reduzido.

A última parte do trabalho da manhã deste domingo foi marcado pela parte técnica. Houve dois momentos distintos nesse período. No primeiro os atletas dividiram-se em quartetos, no qual dois grupos de quatro se enfrentavam em busca da marcação do gol. Logo após o embate começou a ser oito contra oito.

O trabalho da manhã deste domingo marcou o retorno do lateral esquerdo Júnior Tavares para o treino em campo. Depois de se recuperar de uma contratura no músculo adutor direito, o processo de transição do camisa 22 foi iniciado nesse domingo, sendo auxiliado por Henrique Martins, preparador físico do tricolor paulista.

Anderson Martins, com dores na região dorsal, fez o segundo dia de trabalho no gramado com o fisioterapeuta Betinho, tendo boa evolução. Enquanto Valdívia, que vinha sendo destaque no time titular, segue no REFFIS, tratando estiramento na posterior da coxa esquerda.

A reapresentação do elenco está marcada para as 9h30 dessa segunda (2), no CT da Barra Funda, com treinamento tendo início as 10h30, sob o comando do uruguaio Diego Aguirre, com vista no confronto contra os paranaenses do Atlético.