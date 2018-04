Jogo Villanova Wildcats x Michigan Wolverines AO VIVO pela final do torneio da NCAA

Boa noite, fã de basquete universitário! A partir de agora, contaremos tudo da final do torneio da NCAA, entre Villanova Wildcats e Michigan Wolverines. A partida começará às 22h20.

Provável quinteto titular de Villanova: Jalen Brunson, Phil Booth, Mikal Bridges, Eric Paschall e Omari Spellman.

Provável quinteto titular de Michigan: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Zavier Simpson, Charles Matthews, Isaiah Livers e Moritz Wagner.

O duelo marcará o encontro entre a favorita bicampeã Villanova e a uma vez campeã, Michigan. Nova ganhou em 2016 e em 1985. Já os Wolverines ganharam em 1989.

Para chegar até a final, os Wildcats venceram seus jogos de maneira avassaladora: todos com uma vantagem acima de 10 pontos. Na semifinal, contra Kansas Jayhawks, a equipe comandada por Jay Wright bateu o recorde de bolas de três na história do Final Four (18), e venceu por 95 a 79.

Já Michigan sofreu mais um pouco. Dois dos cinco jogos que os Wolverines disputaram, terminaram com quatro pontos de diferença ou menos. Na semifinal, a equipe comandada por John Bellein venceu a zebra Loyola-Chicago por 69 a 57 e voltou à final após cinco temporadas.

O destaque dos Wildcats é o armador Jalen Brunson. Brunson foi eleito o melhor jogador da temporada na NCAA, sendo o primeiro Wildcat a receber o prêmio na história. Nessa temporada, o camisa 1 está com médias de 19,2 pontos, 4,7 assistências e 3,1 rebotes por partida. É o articulador das jogadas da equipe de Jay Wright e cotado para ser draftado pelo Golden State Warriors na NBA, no primeiro round.

O principal jogador dos Wolverines é ala-pivô Moritz Wagner. Com médias de 14,6 pontos e 7,1 rebotes por partida nessa temporada, o alemão de 2,10m está cotado para ser uma escolha de segundo round, do Orlando Magic.

A decisão acontecerá no Alamodome, em San Antonio, no Texas. Será a quarta decisão do campeonato da NCAA no estádio. A última havia sido realizada em 2008, com vitória de Kansas. O estádio tem capacidade para receber 65 mil torcedores, e os ingressos estão esgotados desde antes do início do Final Four.