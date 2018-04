Fortaleza repete resultado da ida, elimina Floresta e avança à decisão do Cearense

INCIDENCIAS: partida de volta das semifinais do campeonato cearense 2018, realizada no estádio presidente vargas, em fortaleza

O Fortaleza confirmou a vaga na final do Campeonato Cearense 2018 neste domingo (1º), quando voltou a vencer o Floresta por 3 a 1, pelo jogo de volta das semifinais. Mesmo com problemas de contusão durante o jogo, o Leão venceu com gols de Edinho, Felipe e Bruno Melo. Erisson fez o único tento do Floresta.

Precisando do resultado, o Floresta tentou ir para o ataque no início de jogo, mas o Fortaleza conseguiu controlar muito bem a partida e não tomou sustos, além de conseguir abrir o placar. Após cruzamento de Osvaldo, Gustavo ensaiou uma bicicleta, mas a zaga cortou. Porém, a bola ficou pendurada no alto e sobrou completamente limpa para Edinho, que pegou de primeira da marca do pênalti e abriu o placar no PV: 1 a 0 Fortaleza.

Edinho comemora seu gol | Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Depois, o Floresta até começou a chegar melhor, mas pecava demais no momento de finalizar as jogadas, além de ver o Leão até chegar com perigo. E já na parte final do primeiro tempo, Felipe tratou de matar de vez a semifinal, quando o volante arriscou de fora da área, um chute rasante, a bola pegou no pé da trave de Mauro e foi para o fundo da rede: 2 a 0 Fortaleza.

Com um resultado bem confortável, o tricolor voltou bem sonolento para a segunda etapa, vendo o Floresta, com as mudanças crescer na partida e começar a atacar. E foi assim que o verdão conseguiu diminuir, quando Erisson, uma das substituições de Oliveira Canindé, recebeu bom passe na área e, mesmo com pouco ângulo, finalizou no alto, sem chances para Matheus Inácio: 2 a 1.

Só que, mesmo melhor na etapa final, o Floresta vacilou mais uma vez e viu o Fortaleza fechar a conta no final, quando Felipe roubou bola na esquerda, fez grande jogada individual, passou para Gustavo, que ia sair cara a cara com Mauro, mas foi derrubado por Zé Carlos na área: pênalti para o Fortaleza. Bruno Melo, batedor oficial do time, foi para a cobrança e matou o jogo de vez: 3 a 1 Fortaleza.

O foco total, agora, é na decisão. Na quarta-feira (4), o tricolor faz o primeiro jogo da final contra o arquirrival Ceará, que enfiou 6 a 0 contra o Uniclinic na ida e só perde a vaga se tomar um 7 a 0, o que é algo completamente improvável.