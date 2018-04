John Isner vence Zverev de virada e é campeão do Masters 1000 de Miami

Google Plus

Em partida de três sets disputada neste domingo (1º), John Isner venceu de virada Alexander Zverev e se consagrou campeão em Miami. A vitória foi com parciais de 6/7 6/4 e 6/4. Este é o primeiro título de Masters 1000 na carreira do americano. Com este resultado, Isner voltará a integrar o top 10 – primeira vez que retorna desde maio de 2014.

Com um primeiro set equilibrado, a parcial só foi decidida no tiebreak. Isner chegou a colocar 4 a 3 no placar, mas levou quatro pontos seguidos e, assim, Zverev começou a partida na frente com 7/6 (4) em uma hora. O americano disparou 20 bolas vencedoras, mas cometeu 19 erros não forçados contra 7 e 9 de seu adversário. A diferença de somente dois pontos entre um tenista e outro em um total de 88 disputados marcou o equilíbrio da primeira série.

Uma quebra na segunda série e uma na terceira foram suficientes para Isner virar o jogo e se tornar campeão no segundo torneio de Masters 1000 do ano. Este foi apenas o segundo jogo do campeonato em que perdeu um set – o primeiro havia sido para Jiry Vesely na primeira rodada.

Antes deste torneio, o americano só havia vencido dois jogos em um total de oito partidas na atual temporada – uma delas pela Copa Davis. Na Race to London – uma espécie de ranking que soma a pontuação dos tenistas na atual temporada em busca de classificar os oito melhores para jogar o ATP Finals – Isner ocupava a posição de 294 antes do torneio de Miami e, com este título, passou a ocupar o sexto lugar.

O americano se tornou o primeiro tenista com ranking mais baixo, desde Jim Courier em 1991, a ser campeão do torneio. Ele também se igualou a Jim por ser campeão de duplas em Indian Wells e em simples em Miami.