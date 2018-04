Atletico de Madrid vence Deportivo e encurta distância para o Barcelona

Com elenco misto, visando o jogo do meio de semana pelas quartas de final da Uefa Europa League diante do Sporting Lisboa, o Atlético de Madrid não teve dificuldades ao vencer o desesperado Deportivo La Coruña pela diferença mínima, graças a gol marcado pelo francês Kevin Gameiro, cobrando pênalti ainda na primeira etapa. Com o resultado, os colchoneros chegaram aos 67 pontos e diminuiram a distância para o líder Barcelona, que empatou com o Sevilla, para nove pontos. Já a equipe gallega segue em seu calvário na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos, oito a menos que a primeira equipe fora da zona de descenso para a La Liga 123, que seria o Levante.

Com lesionados e pensando na UEL, Simeone pôs a campo uma equipe mista e repleta de jogadores das categorias de base, tanto como titulares como no banco de reservas. O Depor foi a campo com força máxima e veio disposto a tentar arrancar pontos do vice líder. Logo ficou evidente que os donos da casa partiriam para cima e logo aos dois minutos, quase marcaram com Correa. Os visitantes equilibraram a partida e até tiveram chances de marcar, mas foi o Atletico, aproveitando pênalti cometido por Mosquera que abriu o placar. Gameiro cobrou bem, sem chances para Rubén e fez o primeiro gol da partida aos 34 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, a equipe comandada por Seedorf buscou o gol de empate, mas esbarrava no ótimo esquema defensivo do Atletico, que por sua vez, colocou Diego Costa e Fernando Torres, poupados no primeiro tempo, em jogo, para buscar ampliar o resultado, porém, o que se viu foram os colchoneros buscando cadenciar a partida, enquanto o desesperado time da Galícia, tentava modificar algumas peças com a entrada de Bakkali e Andone, mas o efeito não surtiu e o placar seguiu sem movimentação até o final da partida, com o restante dos 45 minutos finais bem abaixo do que se esperava.

Enquanto o Atletico, que jogará nessa quinta feira (5) diante do Sporting pela UEL em Madrid e terá no próximo dia 8 um clássico diante do Real Madrid, no Santiago Bernabeu, o Depor fará um verdadeiro duelo de desesperados diante do Málaga nessa sexta feira (6), em partida que põe frente a frente lanterna e vice-lanterna da La Liga, a ser disputado no Estádio Riazor.