Notas: Pikachu desequilibra e Ríos sai do banco para decidir para o Vasco

Na partida de ida da final do Campeonato Carioca o Vasco conseguiu a vitória frente ao Botafogo. O gol de Ríos, nos acréscimos, deu vantagem ao Gigante da Colina. O destaque do jogo, no entanto, foi o meia Yago Pikachu, autor de dois gols.

NOTAS

Martín Silva - 5

Estava mal posicionado no primeiro gol do Botafogo mas não teve culpa alguma, ninguém esperaria que o Paulão entregaria o ouro. Fez boa defesa na cabeça do Rabello e não teve culpa no gol do Brenner.

Rafael Galhardo - 5

Teve problemas pra contar a subida de Moisés mas não comprometeu. Levou cartão bobo já no final da partida.



Paulão - 4

Falhou grotescamente no primeiro gol e não esteve bem em toda a partida. Viu Brenner subir sozinho para empatar a partida.



Erazo - 5

Não falhou no primeiro gol, mas assim como seu parceiro de zaga ficou olhando Brenner no segundo gol do Botafogo. Ambos não passaram segurança e tiveram dificuldade para sair jogando.



Fabrício - 5

Viu Marcinho e Luiz Guilherme construírem a jogada do segundo gol nas suas costas, mas não comprometeu tanto assim no jogo. Esteve na sua média.



Desábato - 4

Teve problemas para marcar e cobrir as costas dos laterais, em especial do Fabrício. Deu liberdade para Luiz Guilherme no segundo gol do Glorioso.



Wellington - 5

Tomou amarelo em falta dura e não vai estar em campo no jogo de volta da final. Fez o seu jogo padrão de sempre.

Pikachu - 7,5

Conseguiu levar problemas ao lateral-esquerdo do Botafogo, ajudou defensivamente e balançou as redes duas vezes. Mostrou, mais uma vez, que rende muito jogando no meio-campo.



Giovanni Augusto - 6

Esteve bem nos minutos que ficou em campo. Saiu lesionado para entrada de Paulinho



Paulinho - 6

Entrou muita bem mais uma vez e deu velocidade ao ataque vascaíno.



Wagner - 6,5

Crucial nos dois gols marcados pelo Gigante da Colina, teve lampejos do grande jogador que foi nos tempos de Cruzeiro e Fluminense.

Thiago Galhardo - 5,5

Entrou bem como válvula de escape. Não teve muito tempo para jogar mas conseguiu criar bons momentos ofensivos para o Vasco. Cobrou o escanteio que terminou com gol de Ríos.



Riascos - 5,5

Brigou muito mas pouco conseguiu fazer. Saiu no segundo tempo pra dar lugar a Ríos.

Ríos - 6,5

Entrou no final e fez o terceiro gol, o gol da vitória vascaína!