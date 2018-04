Criciúma bate Hercílio Luz e fecha  Catarinense na quarta posição

INCIDENCIAS: Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Catarinense, realizada no estádio Heriberto Hulse.

Em uma partida morna, o Criciúma venceu o Hercílio Luz por 1 a 0, na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Sandro marcou e garantiu a vitória do Tigre no estádio Heriberto Hulse.

O Criciúma começou a partida com maior domínio. Logo aos seis minutos, em cobrança de falta, Alex Maranhão mandou a bola em direção ao gol, obrigando o goleiro Martins trabalhar para fazer a defesa.

Minutos depois, novamente o time da casa levou perigo à defesa do Hercílio Luz. Andrew cruzou na área buscando Zé Carlos, mas Cleber se antecipou cortando a jogada. Na resposta, o Hercílio Luz chegou ao ataque com Tiago Pará. O atacante recebeu a bola e mandou o chute por cima do gol de Vinícius.

Até os 35 minutos a partida era sem muitas emoções, as equipes chegavam ao ataque, mas sem levar perigo. Aos 39, o Criciúma teve uma boa oportunidade com Zé Carlos, que pegou de primeira, mas acabou mandando por cima do gol. E antes do arbitro apitar o final da primeira etapa, João Paulo arriscou o chute com força e Martins fez a defesa.

A segunda etapa foi de pouca criação. Até o Criciúma abrir o placar, aos 20 minutos, não havia nenhuma chegada com perigo. O gol do Tigre saiu após Alex Maranhão cobrar escanteio e a bola chegar até Sandro, que mandou para dentro da rede. O tento garantiu a vitória do time da casa.

A vitória deu ao Criciúma a quarta colocação na classificação geral da competição catarinense. A equipe fechou o campeonato com 26 pontos, tendo sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. A equipe volta a campo no dia 13 de abril, para enfrentar o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Já o Hercílio Luz, apesar da derrota, conseguiu escapar do rebaixamento e garantiu a vaga na Série D 2019. O clube somou 17 pontos ao longo do campeonato, terminou em 8º lugar, com quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas. Para permanecer na elite catarinense, o Hercílio Luz contou com o empate do Inter de Lages, que foi rebaixado, contra o Brusque.