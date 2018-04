Thiago Neves lamenta erros do Cruzeiro no clássico e alerta: "Ainda tem o jogo de volta"

No primeiro superclássico da final do Campeonato Mineiro 2018, neste domingo (1°), o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético-MG, por 3 a 1 na Arena Independência. O jogador da Raposa, Thiago Neves, comentou sobre os erros celestes na saída de campo.

"Três bolas parada. É um jogo que não podemos errar. Erramos, mas tem o jogo de volta", disse o meia cruzeirense.

Thiago Neves no segundo tempo ainda deu a assistência para Arrascaeta descontar para o Cruzeiro. Com a derrota, o time celeste perdeu a vantagem de jogar por dois empates e agora, para ser campeão, precisa ganhar do Alvinegro no próximo domingo (8), às 16h no Mineirão. Já para o Atlético, um simples empate ou qualquer vitória garante o título.