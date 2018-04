Mesmo com empate no Lacerdão, Roberto Fernandes mantém discurso contra o favoritismo

Mesmo não sendo uma partida bonita de ser ver no Lacerdão, Central e Náutico empataram por 0 a 0 no confronto de ida da decisão do Campeonato Pernambucano 2018.

Como o alvirrubro teve a melhor campanha (ficando a frente pelos critérios de desempate), a última partida da competição será com mando do Náutico na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (8).

Sempre que foi questionado em entrevistas anteriores, Roberto Fernandes se mostrava confiante com o título mas pregava cautela ao elenco. Em toda oportunidade mostrava respeito ao adversário e destacava que não havia favoritismo do Timbu. Dessa vez não foi diferente o comandante alvirrubro mais uma vez ressaltou que o duelo não possui favorito, como argumento, o técnico recorreu às campanhas das duas equipes neste Estadual, onde estão empatadas em pontos desde a fase inicial

"O que o Náutico tem de vantagem é camisa, tradição e sobretudo o mando de campo na segunda partida. Mas a campanha do Central é de 26 pontos, igual a do Náutico. Com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. As duas folhas salariais também são parecidas. Então não entendo onde se tira isso de que o Náutico é muito melhor que o Central. A única diferença é que eles têm a melhor defesa e nós o melhor ataque . De resto é tudo igual. Ou não tem jogadores do Central que não servem para o Náutico?", destacou Roberto Fernandes.

Em todos os cenários possíveis, o empate ficou longe de ser um resultado ruim para o Náutico. Com uma expectativa de público beirando os 40.000 mil torcedores no próximo confronto, Roberto aproveitou para comemorar o empate conquistado em Caruaru:



"Nós queríamos a vitória, mas ela não veio. Esse empate é importante já que agora teremos o apoio do nosso torcedor. Mas final é detalhe, até porque as duas equipes são muito equilibradas. Quem sabe uma bola parada ou um aproveitamento melhor de alguma vunerabilidade do adversário", finalizou Roberto