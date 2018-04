Fora de volta da final, Lindoso mostra surpresa com suspensão: "Achei que zerasse cartões"

Google Plus

Além de já ter perdido o volante João Paulo, por conta de gravíssima lesão, o Botafogo terá um desfalque importante para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Vasco. Rodrigo Lindoso, capitão da equipe, levou seu terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Na saída do gramado, o volante demonstrou até mesmo estar surpreso com a notícia e lamentou o fato de ficar de fora da finalíssima, criticando o regulamento do Estadual: "Achei [que os cartões] zerassem. Vou ter que falar: o regulamento...chega na fase decisiva, a intenção é que todos estejam aptos a jogar. Por causa de um amarelo bobo...enfim."

Falando a respeito do confronto, Lindoso afirma ter sofrido um pênalti não marcado pela arbitragem, mas elogiou o nível da partida entre as duas equipes. Além de tudo, se disse confiante na possibilidade de uma virada.

"Falando de jogo, creio que teve um pênalti em cima, acho que foi uma das únicas coisas que o juiz esqueceu de marcar. Foi um jogo bem jogado, jogo de cinco gols. E acho que a gente tem condição de reverter."