"Foi digno de uma final de Carioca", diz Zé Ricardo sobre o duelo contra o Botafogo

Zé Ricardo está cada vez mais próximo de ser bicampeão do Campeonato Carioca. O treinador vascaíno - campeão na temporada passada pelo Flamengo - viu seus comandados vencerem mais uma partida, com o derradeiro gol nos acréscimos, novamente por 3 a 2, e conseguirem a vantagem para o segundo jogo da grande final do Estadual.

Destaque da partida com dois gols, o lateral Yago Pikachu - mais uma vez escalado como ponta - foi bastante elogiado pelo treinador, que ressaltou seu compromisso tático e a importância no sistema ofensivo.

"Tínhamos três laterais, e o Pikachu ia seguir na linha da frente. Recuamos ele, e fez com competência. Quando o Rafael Galhardo começou a ganhar forma, e também por necessidade, colocamos o Pikachu na frente. Tem essas características, bom poder de conclusão".

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O comandante também falou sobre o zagueiro Paulão, que falhou no primeiro gol botafoguense e vem sendo constantemente vaiado pelos torcedores, muito por conta da sequência de erros que vem cometendo.

"Não gosto de falar individualmente sobre jogadores. Tratamos de forma interna. É uma norma nossa. Paulão é um jogador experiente. Desábato também. O mais importante é que os atletas também passam por instabilidade. Temos que manter com confiança alta".

Sobre Giovanni Augusto, que vem sendo titular e ajudando consideravelmente a equipe, mas que saiu contundido ainda no primeiro tempo da partida, Zé disse: "Ainda não sabemos se o Giovanni Augusto poderá jogar na quarta. Será reavaliado".

Por fim, o treinador cruzmaltino falou sobre os erros defensivos da equipe e a partida da próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores.

"Cobramos muito, infelizmente aconteceu novamente. Estávamos com a bola no pé e levamos o gol. Nos deixa chateados. Futebol temos que entender que às vezes para chegar no destino temos que passar por algumas situações. Sabemos onde estamos errando. Estamos trabalhando", e completou com: "Cruzeiro tem uma grande equipe, um dos melhores elencos. Vamos com humildade para jogar de igual para igual. Precisamos nos recuperar depois da derrota no primeiro jogo. Vamos com força para fazer um bom jogo".