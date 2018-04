Gabi exalta vitória do Atleti contra aguerrido La Coruña: “Eles deram a vida no jogo”

Em uma partida muito difícil e disputada entre Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña, os colchoneros levaram a melhor a venceram por 1 a 0 para continuar vivo na briga contra o líder Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol. Após a partida o capitão do Atleti Gabi elogiou a vitória da equipe em uma partida tão complicada e revelou já pensar na próxima rodada contra o Real Madrid.

Sobre a partida, Gabi ressaltou a dificuldade imposta pelo La Coruña e destacou a vitória em uma partida tão complicada. “Foi uma partida muito difícil. Sabemos que nas últimas 10 rodadas todos correm atrás do seu objetivo e eles deram a vida no jogo. Foi muito complicado”, destacou o capitão.

O capitão também falou sobre a situação do Deportivo que apesar de bons jogadores, briga para não ser rebaixado no campeonato. “O Deportivo tem jogadores de bom nível para estarem melhores no campeonato, mas quando se está numa dinâmica ruim, é difícil sair. Desejamos-lhes toda a sorte do mundo”, lamentou Gabi.

Estreante na equipe do Atleti, Carlos Isaac também foi destacado por Gabi. Para o capitão o jovem ainda pode contribuir muito para a equipe no futuro. “Ele se sobressaiu na partida. Acredito que tenha personalidade suficiente para se destacar em partidas complicadas como esta. Esperamos que possa continuar nos ajudando”, elogiou sobre o jovem.

Perguntado sobre a próxima rodada no derby contra o Real Madrid, Gabi destacou a importância de vencer para permanecer na vice-liderança e também para encurtar a vantagem do Barcelona na liga. “Vamos tentar vencer como sempre, tentamos nos garantir na segunda posição que merecemos e vamos lutar por ela. Também vamos tentar diminuir a diferença de pontos do Barcelona e vamos lutar por isso. É muito complicado, estamos muito distantes e sabemos que quanto mais perto estivermos, será muito melhor para todos”, resumiu sobre a próxima rodada.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será na quinta-feira (5), contra o Sporting, pela partida de ida das quartas de finais da Uefa Europa League. A primeira partida será na casa do Atleti, no Wanda Metropolitano, às 16h05.