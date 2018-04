Com pés no chão, Sandro Forner faz alerta para segunda partida: "É uma vantagem pequena"

Com o placar de 1 a 0 sobre o Atlético-PR, o Coritiba venceu e ficou mais perto do título do Campeonato Paranaense. Após o jogo, Sandro Forner alertou os erros da equipe, mas destacou a importância da vitória no jogo de ida. O treinador definiu o resultado como "vantagem pequena".

"Nós melhoramos em algumas coisas. Lógico que temos muitas coisas para melhorar. Sabíamos das dificuldades do jogo, o jogo foi muito difícil, foi o que nós esperávamos. A vantagem foi boa, mas é uma vantagem pequena", disse o treinador na entrevista coletiva após o jogo.

Outros quesitos que o técnico da equipe alviverde quer corrigir são a posse de bola e os contra ataques. Ele fez uma pequena análise sobre o jogo desse domingo e já projetou um pouco do próximo.

"O Atlético tem um mecanismo de saída boa, consegue controlar bem, um tempo de treino grande, um modelo de jogo bem definido já. Treinamos para pressionar, porém, para você pressionar durante todo o jogo é difícil porque precisa ter uma posse de bola boa. Isso, ainda não conseguimos fazer. Se você não consegue fazer essa pressão, seu desgaste é muito alto. Depois que fizemos o gol, o Atlético colocou muita gente na frente da área, mas bloqueamos bem", avaliou

O Coxa terá a semana livre para treinar, já que os times voltam a se enfrentar no próximo domingo as 16h, agora na Arena da Baixada. O Coritiba terá vantagem do empate. Derrota por um gol de diferença, independente do resultado, leva a partida para as penalidades máximas. Não há critério de desempate com gol fora.