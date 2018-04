Robinho lamenta derrota do Cruzeiro em clássico e mira duelo decisivo: "Temos que reverter"

Após perder o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro por 3 a 1 para o Atlético-MG, os jogadores do Cruzeiro se mostraram bastante abatidos na saída do gramado e quase não concederam entrevista. Isso tudo mesmo com o gol do uruguaio Arrascaeta tendo ajudado o clube para a partida de volta no Mineirão, já que agora uma vitória por 2 a 0 dá o título à Raposa.

A má atuação no primeiro tempo e os três gols provenientes de bola parada deixaram o time comandado por Mano Menezes atônito. Foi a segunda derrota no segundo grande teste do Cruzeiro no ano, já que a Raposa perdeu na estreia da Libertadores para o Racing, da Argentina.

Ao final do jogo, o meia Robinho, um dos líderes celestes, comentou brevemente sobre a atuação do time. “Três falhas em três bolas paradas. Na final não pode errar. Erramos, mas ainda tem mais um jogo. Jogamos mal o primeiro tempo e pecamos por isso, temos que reverter”, afirmou o jogador do Cruzeiro.

Vale lembrar que, para que o título vá para a Toca da Raposa, o Cruzeiro precisará vencer por dois gols de diferença no duelo da volta, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão.