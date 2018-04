Victor exalta atuação do Atlético-MG no clássico, mas pede cautela: "Ainda não tem nada definido"

O Atlético-MG superou o Cruzeiro por 3 a 1 na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, na tarde deste domingo (1º). O goleiro Victor aprovou a atuação do Alvinegro nos primeiros 90 minutos de jogo.

"O Atlético fez um grande jogo. Foi preciso nas oportunidades que teve e conseguiu reverter a vantagem que o Cruzeiro construiu ao longo da competição. Agora, sabemos que temos uma grande responsabilidade para o jogo de semana que vem", avaliou.

Apesar da vantagem construída no placar, o arqueiro adotou um discurso de cautela para o jogo da volta, no próximo domingo (8), às 16h, no Mineirão. "O importante foi que invertermos a vantagem do adversário, e agora vamos poder perder até por um gol de diferença que seremos campeões. Mas, não tem nada definido, o Cruzeiro tem um grande time”, afirmou.

O Galo construiu o placar com gols de Adilson e Ricardo Oliveira. O centroavante alcançou Aylon, do América-MG, na liderança da artilharia da competição, ao chegar a marca de seis tentos marcados.

Os gols do camisa 9 convertidos na tarde deste domingo (1º) foram originados de jogadas de bolas paradas, ambos tentos tiveram assistência do venezuelano Otero. Ricardo Oliveira elogiou a qualidade do companheiro de equipe.

“É o que a gente tem que aproveitar na nossa equipe, a qualidade desses caras. Batem na bola como ninguém. Temos que aproveitar as movimentações e a altura que temos, com bons cabeceadores, para fazer o que fizemos hoje. Está todo mundo de parabéns pela partida e revertemos a vantagem para o próximo domingo”, comentou.