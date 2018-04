Tiago Nunes lamenta derrota, mas ressalta desempenho: "Muito satisfeito com a nossa equipe"

Neste domingo (1º), o Atlético-PR saiu atrás do Coritiba na decisão do Campeonato Paranaense. Apesar de ter maior posse de bola durante todo o jogo, o Furacão criou poucas chances de gol e acabou sendo derrotado em um gol de falta marcado por Julio Rusch. Tiago Nunes, técnico rubro-negro, falou sobre como o equilíbrio da partida, ajudou que ela tenha sido decidida no detalhe.

"Um jogo que a gente sabia que ia ser decidido nos detalhes, bastante equilibrado, duas propostas de jogo bem definidas. Uma equipe, estrategicamente, marcando um pouquinho atrás (Coritiba), nosso time tendo um pouco mais de posse bola. Mesmo sendo antagônicas, acaba se tornando uma queda de braço e a gente acabou sendo penalizado no detalhe. A falta foi mérito do adversário em cobrar com maestria", avaliou.

Mesmo sabendo que sua equipe pode produzir mais do que foi feito na partida, Tiago se mostrou satisfeito com seu time e elogiou a qualidade da marcação do adversário, que deixou poucos espaços e soube sair na transição. Além disso, ele ressaltou que seu time vem sofrendo com o desgaste dos últimos jogos.

"De maneira geral, to muito satisfeito com a nossa equipe, acho que produziu dentro do que a gente gostaria. Poderíamos ter sido, logicamente, um pouco mais agudos no último terço de campo, mas tem o mérito fundamental do adversário que nos marcou bem, fez uma linha com seis jogadores, colocou mais três volantes no meio, mais um atacante para transição e nós tivemos dificuldades de furar esse bloqueio", afirmou.

"A gente sentiu, principalmente no segundo tempo, um pouquinho do desgaste das cinco partidas seguidas que a gente vem fazendo. Sabia que o adversário vinha de 10 dias exclusivamente se preparando para essa partida e mesmo assim, com esse desgaste todo, a sequência, a gente conseguiu atuar de maneira equilibrada", concluiu