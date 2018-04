Luan elogia postura do Atlético contra Cruzeiro e explica confusão com meia Robinho

Os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Mineiro foram melhores para o Atlético-MG. A equipe de Thiago Larghi venceu o Cruzeiro por 3 a 1, com gols de Adilson e Ricardo Oliveira (2x). O único tento do clube celeste na partida veio dos pés do meia Arrascaeta, no final do segundo tempo.

Durante a partida, o Galo mostrou bastante movimentação, com atuações participativas de atletas do setor ofensivo como Luan, Otero e Cazares. Eles contaram com o apoio do lateral-direito Patric nas jogadas pelo lado direito, além dos volantes Adilson e Elias. Destaque alvinegro pelo lado direito do ataque, o atacante Luan mostrou intensidade durante a etapa inicial e levou perigo a área da Raposa.

Apesar do bom desempenho demonstrado pelo time atleticano, o atacante fixou a importância de manter o foco para o segundo jogo da decisão, que acontece no próximo domingo (8), com mando de campo celeste. Segundo o camisa 27, o gol sofrido pela equipe do Galo só reforça ainda mais o foco do grupo em realizar um bom jogo.

"Temos mais noventa minutos. Infelizmente tomamos esse gol aqui no finalzinho. É atenção. No clássico temos que ter atenção. Agora é descansar, pois temos mais 90 minutos e, se Deus quiser, nós vamos sair campeões. O Galo vem evoluindo bem, vem crescendo. O mais importante é vencer sempre", afirmou.

Após a partida, houve ainda um início de confusão após um desentendimento entre o meia Robinho, do Cruzeiro, e o atacante do Atlético. Durante as entrevistas na saída do campo, Luan explicou o lance e aproveitou para rebater jogadores celestes.

"Eu fui pegar a bola, e ele [Robinho] me empurrou. Faz parte do jogo, faz parte do clássico. Eles provocam fora de campo e a gente mostra aqui dentro. Temos mais 90 minutos pra jogar para, quem sabe, sairmos campeões", disse.

Apesar da intensidade proporcionada pelo clássico, o Atlético terá que 'trocar a chave' do Campeonato Mineiro. O Galo enfrentará o Ferroviário, do Ceará, na próxima quarta (4), pela quarta fase da Copa do Brasil, na Arena Independência, às 19h30.