Em jogo único, Sport e Salgueiro decidem terceiro lugar do Campeonato Pernambucano 2018

Eliminados nas semifinais do Campeonato Pernambucano 2018 por Central e Náutico , Sport e Salgueiro, respectivamente, agora lutam pela terceira colocação da competição. O jogo está marcado para às 20 horas desta terça-feira (02) e será na Ilha do Retiro.



CARCARÁ COM DESFALQUE

Titular na derrota para o Ceará por 6 a 0, pela Copa Nordeste, o goleiro Luciano não vai viajar para o Recife e com isso, não irá enfrentar a equipe do Sport. O arqueiro, que é reserva, atuou diante da equipe cearense e foi substituído no segundo tempo. O jovem Marciel deve herdar a vaga e ficar no banco de reservas. Vale lembrar que, em caso de vitória, o carcará garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano.



SPORT CONTA COM REESTREIA

Apesar do confronto não valer muita coisa para o rubro-negro, o técnico Nelsinho Baptista deve manter a base do time titular que jogou contra o Central pela semifinal do campeonato. A novidade fica por conta do meia Everton Felipe, que vai fazer a sua reestreia no time titular da equipe. A única dúvida do treinador se encontra na referência do ataque, Mikael e Índio, ambos da base, disputam a posição. A equipe não poderá contar com Fellipe Bastos, suspenso, e Rogério e Durval, lesionados.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT:

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo, Neto Moura e Everton Felipe; Marlone, Gabriel e Índio (Mikael).



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SALGUEIRO:

Mondragon, Escuro, Maurício, Luís Eduardo e Juninho, Peu, Jaildo, Fabiano e Dadá, Willian Anicete e João Paulo.