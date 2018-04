Em 'confronto dos líderes', Boca Jrs vence Talleres e se isola na liderança da Superliga Argentina

Google Plus

A partida entre Boca Jrs e Talleres era, talvez, a mais esperada da noite deste domingo (1º) na Superliga Argentina. Isso porque, as equipes ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na competição nacional. Uma vitória do Talleres, daria emoção ao campeonato. Uma derrota, a equipe veria o título de maneira mais distante. No fim, melhor para o Boca Jrs, que, dentro de casa, venceu por 2 a 1.

Como já era de se esperar, a partida foi muito movimentada. Com ambas equipes necessitando da vitória, o Boca, como mandante, tomou a inciativa no ataque. Aos 25 minutos, após jogada na lateral, Pavón conseguiu espaço para chute. Que tinha endereço, mas parou na trave. Dois minutos depois, o jogador, novamente, realizou belíssima jogada pela esquerda. Walter Bou finalizou e abriu o placar na Bombonera.

A derrota não era uma opção para o Talleres. Mesmo fora de casa, a equipe argentina tentava se impor principalmente com jogadas de infiltrações. E, no último minuto da primeira etapa, Quintana, de cabeça, igualou o marcador.

Foto: Divulgação/Boca Jrs

Com o empate, a partida, que já era bastante movimentada, se tornou ainda mais rápida. O duelo, então, ganhou emoção. Não querendo perder pontos preciosos dentro de casa, o Boca buscava se impôr, sem sucesso. O Talleres, por sua vez, buscava pressionar. A partida se tornou mais faltosa. Ao todo, foram 29 faltas. Quando o embate já se encaminhava para o fim, já nos acréscimos, aos 47 minutos da etapa derradeira, após bela jogada de Ábila, Perez desempatou, dando números finais à partida. 2 a 1 para o Boca Jrs. Vitória importante para a equipe da Bombonera.

Com o resultado, a diferença entre as equipes aumenta para nove pontos. Na próxima rodada, o Boca Jrs recebe o Defensa y Justicia, 15º colocado na competição. O Talleres, por sua vez, em casa, tem pela frente um duelo importante e difícil. Para não ver o Boca deslanchar, precisarão vencer o Independiente, 6º colocado e vivendo ótimo momento no campeonato.