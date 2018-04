Fábio Santos comemora vantagem adquirida pelo Atlético-MG contra Cruzeiro e projeta próximo jogo

Atlético e Cruzeiro protagonizaram a primeira partida válida pela final do Campeonato Mineiro na tarde deste domingo (1º), na Arena Independência. O Galo venceu por 3 a 1 e reverteu a vantagem a seu favor, assim como havia feito na semifinal contra o América. Agora, o time alvinegro pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim levantará o caneco.

Satisfeito com o resultado, o lateral-esquerdo Fábio Santos parabenizou a equipe, mas já vê o elenco focado na partida de quarta-feira, válida pela Copa do Brasil, contra o Ferroviário.

"Quero parabenizar toda a equipe pelo jogo que fizeram. Agora é descansar, pois ainda tem jogo da Copa do Brasil antes do clássico da semana que vem", comentou.

O camisa 6, que está pendurado com dois cartões amarelos, ainda brincou a respeito da confusão que aconteceu após o apito final. Membros da comissão técnica de Atlético e Cruzeiro se desentenderam. Foi necessário a ajuda dos jogadores para separar a briga.

"Eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu estava era correndo da confusão para não tomar outro cartão amarelo, eu quero jogar o próximo jogo", brincou.

Agora, o foco do Galo muda para a Copa do Brasil, já na próxima quarta-feira (4), o Alvinegro receberá o Ferroviário, pela partida de ida da quarta fase da competição, na Arena Independência, às 19h30. No domingo (8), vai em busca do bicampeonato mineiro, na segunda partida da final, que será realizada no Mineirão, às 17h, com mando de campo do time celeste e com maioria em sua torcida – 90% de torcedores cruzeirenses e apenas 10% de atleticanos.