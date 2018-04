Com série melhor de cinco, CBV define tabela das semifinais da Superliga Masculina

Após a definição dos quatro vencedores dos duelos das quartas de final, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, na manhã deste domingo (1º), a tabela das semifinais da Superliga Masculina 2017/18. Os confrontos serão disputados a partir do próximo sábado (7), e têm previsão de chegarem até o dia 21 de abril, caso seja necessário o quinto jogo da série. Veja os duelos.

- Sada Cruzeiro x Taubaté Funvic

- Sesc Rio x Sesi-SP

Melhor colocado na fase classificatória, o Sada Cruzeiro optou pela fórmula comum. Começará jogando em casa, depois visitará o Taubaté em São Paulo e na sequência fará o terceiro jogo novamente em Contagem. Caso sejam necessárias, a quarta partida será realizada em Taubaté, enquanto o último jogo previsto para a série será em solo mineiro.

07.04 (Sábado) – Sada Cruzeiro x EMS Taubaté Funvic, às 17h, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG).



10.04 (Terça-feira) – EMS Taubaté Funvic x Sada Cruzeiro, às 19h, no Abaeté, em Taubaté (SP).

13.04 (Sexta-feira) – Sada Cruzeirox EMS Taubaté Funvic, às 21h30, no Riacho, em Contagem (MG).

17.04 (Terça-feira) – EMS Taubaté Funvic x Sada Cruzeiro, às 19h, no Abaeté, em Taubaté (SP).

20.04 (Sexta-feira) – Sada Cruzeiro x EMS Taubaté Funvic (SP), às 21h30, no Riacho, em Contagem (MG).

Equipe com a segunda melhor campanha, o Sesc Rio enfrentará o Sesi-SP, único time que não conseguiu vencer em nenhum dos turnos. Diferente do habitual, os cariocas optaram por começarem a semifinal fora de casa, para fazerem os dois jogos da sequência em seus domínios. Se for preciso a realização de uma quarta partida, esta acontecerá no ginásio Sesi da Vila Leopoldina, ao passo que o quinto jogo da série está previsto para o Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

07.04 (Sábado) – Sesi-SP x Sesc RJ, às 21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo.

10.04 (Terça-feira) – Sesc RJ x Sesi-SP, às 21h30, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ).

14.04 (Sábado) – Sesc RJ x Sesi-SP, às 15h, na Arena Carioca I, no Rio de Janeiro (RJ).

17.04 (Terça-feira) – Sesi-SP x Sesc RJ, às 21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).

21.04 (Sábado) – Sesc RJ x Sesi-SP, às 21h, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).