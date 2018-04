Em jogo de seis gols, Vélez empata com Estudiantes na Argentina

Google Plus

Estudiantes e Velez Sarsfield se enfrentaram nesse sábado (31) pelo Campeonato Argentino. A partida emocionante contou com seis gols, três para cada lado, Pavone, Otero e Facundo Sanchez marcaram para o Estudiantes enquanto Salinas, Zárate e Vargas balançaram as redes para o Vélez.

Com o resultado, o Estudiantes soma 32 pontos e ocupa a nona colocação na tabela, já o Vélez não vem fazendo uma boa campanha com apenas 24 pontos é o vigésimo colocado.

Jogando fora de casa, o Estudiantes mostrou que não iria se intimidar e logo aos 13 minutos do primeiro tempo Pavone abriu o placar, recebendo livre e passando pelo goleiro. O jogo que já se mostrava emocionante ficou mais favorável para o time de La Plata, quando aos 36 minutos Luis Abram foi expulso deixando o Vélez com apenas 10 em campo ainda no primeiro tempo.

Porém, com todo o cenário contra, Salinas desviou um cruzamento na área e empatou o jogo. A equipe do Estudiantes reclamou de um toque de mão mas o juiz confirmou o gol. Mesmo com um a menos, o Vélez não se abateu e voltou para o segundo tempo em busca da virada. Zárete meteu uma 'bomba' de fora da área virando o placar.

Logo em seguida, Vargas recebeu na área se livrou da marcação e chutou forte mandando a bola pro fundo das redes marcando o terceiro gol. Porém, Facundo Sanchez não deixou o Vélez sair com a vitória e nos últimos minutos garantiu o empate para o Estudiantes fora de casa.

O Estudiantes volta a campo na quinta-feira (05), contra o Santos, em São Paulo pela Copa Libertadores. Já o Vélez Sarsfield irá enfrentar o Colón fora de casa pelo Campeonato Argentino no sábado (07).