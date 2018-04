San Lorenzo vence Lanús fora de casa e encosta na vice liderança da Superliga

Neste domingo (1°), pela 21ª rodada da Superliga Argentina, o San Lorenzo venceu o Lanús por 2 a 0, no Ciudad de Lanús. Os gols foram marcados por Blandi, de voleio, e Pasquini (contra).

O início de partida foi marcado pela presença do Lanús no campo de ataque. A equipe Granate propunha o jogo e buscava a abertura do placar. Por outro lado, o San Lorenzo se defendia com duas linhas de 4 bem montadas pelo técnico Claúdio Biaggio. O El Ciclón esperava surpreender o Lanús em jogadas de contra golpe.

O tempo foi passando e o ritmo do jogo foi diminuindo. O duelo era muito equilibrado no meio de campo, com marcação forte de ambas as equipes. O San Lorenzo abriu o placar já no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, após cruzamento de Angelieri, Nico Blandi, de voleio, estufou as redes do goleiro Navarro. O primeiro tempo terminou com os Cuervos vantagem.

A etapa final foi bem semelhante ao início do confronto. Em desvantagem no placar, o Lanús buscava o gol de empate. O San Lorenzo apresentava boa solidez defensiva diante da pressão Granate. Já aos 38 minutos do segundo tempo, o San Lorenzo chegou ao segundo gol. Após cruzamento de Gudiño, a bola desviou em Pasquini e foi para o fundo do gol. O jogo terminou com um importante triunfo do El Ciclón fora de casa.

Com este resultado, o San Lorenzo chegou ao terceiro lugar, com 39 pontos. A equipe encostou no vice líder Talleres, com 41. Já o Lanús encontra- se na 21° posição, com 23 pontos.

Na próxima quarta-feira (3), os Cuervos encaram o Indepediente, fora de casa, em jogo atrasado da 15° rodada. No domingo (8), o San Lorenzo recebe o Godoy Cruz, às 11h. O Lanús visita o Temperley, no Estádio Alfredo Beranger, sábado (7), às 13h15.