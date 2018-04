Jogo 4: Osasco x Praia Clube AO VIVO hoje pelas semifinais da Superliga Feminina (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, em tempo real, a transmissão de Osasco x Praia Clube, ao vivo, valendo pelas semifinais da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio José Liberatti, em Osasco, a partir das 21h30 desta segunda-feira (2).

Falta apenas uma vaga! O Rio de Janeiro carimbou o lugar na decisão ao superar o Camponesa/Minas nos três melhores jogos da série melhor de cinco das semifinais.



Agora, a equipe carioca está no aguardo do vencedor do confronto Praia Clube x Osasco. A série está em 2 a 1 para o time de Uberlândia, que pode confirmar a vaga à decisão em caso de vitória nesta segunda-feira (2). Mas caso seja necessária a quinta partida, esta será realizada na próxima sexta-feira (6), na Arena Praia.

O Osasco, por sua vez, acredita no apoio da torcida para forçar o quinto jogo da série. A expectativa é de que o ginásio José Liberatti receba mais um excelente público.

Série equilibrada! O confronto Praia Clube x Osasco é o mais equilibrado da fase playoffs. Até aqui, cada equipe venceu o duelo que disputou em seus domínios. O mando de quadra tem sido fundamental.

1º jogo: Praia Clube derrota Osasco no tie-break e larga na frente por vaga na final da Superliga Feminina



2º jogo: Osasco devolve derrota ao Praia Clube e empata série nas semifinais da Superliga Feminina



3º jogo: Praia Clube vence Osasco, retoma vantagem e fica a uma vitória da final da Superliga

Fala, Paulo Coco! "As parciais de toda a série foram decididas nos detalhes. Vamos precisar ter a cabeça no lugar porque a pressão em Osasco é grande. Jogar lá não é fácil. Nossa equipe precisa jogar no coletivo. Será importante mantermos o equilíbrio emocional, a lucidez no jogo e a agressividade a partir do saque”, disse o treinador da equipe mineira.

Fala, Tandara! “Perdemos os dois jogos em Uberlândia no detalhe. E aqui, em Osasco, a nossa torcida faz toda a diferença. É o nosso sétimo jogador em quadra. A série ainda não acabou e vamos usar nossa casa como fator decisivo para empatar o playoff e levar a decisão para o quinto jogo”, afirmou a maior pontuadora da competição, com 557 acerto