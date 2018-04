Gilson Kleina valoriza atuação dos reservas contra Avaí: "Vamos precisar de todos para a final"

No último jogo da fase de classificação do Campeonato Catarinense, com a primeira colocação garantida, a Chapecoense enfrentou o Avaí fora de casa, na Ressacada, saindo de campo com o empate de 2 a 2. Sem muitos de seus titulares, a Chape esteve duas vezes atrás do placar, mas buscou a igualdade em Florianópolis.

O técnico Gilson Kleina aproveitou a partida para poupar atletas, já que no próximo domingo (8), disputará a final do Estadual com o Figueirense, em jogo único.

“Entendíamos que precisamos trazer eles para esse jogo para trabalhar no mínimo 30 minutos. Então tanto Apodi quanto Arthur fizeram reestreia, são experientes, e apenas a continuidade vai fazer valer a qualidade técnica deles. Claro que fizemos uma preparação, temos uma equipe 90% encaixada, que se mudar é uma peça, não cai o desempenho. Importante hoje ver o Márcio Araújo, o Arthur experiente, Apodi, vamos precisar de todos. Douglas, Luiz Otávio... Vinícius também apareceu bem. Vamos precisar de todos”, destacou.

Kleina ainda ressaltou que espera manter a sequência de bons resultados para a final, que pode consolidar o tricampeonato catarinense inédito para a Chape.

“Temos que manter o foco. Vamos enfrentar uma equipe de tradição, que tem sua qualidade. Mas espero que nossa equipe esteja no seu dia, com a energia da torcida, que é diferenciada. E nessas horas entra equilíbrio emocional, organização da equipe, valores técnicos. Temos jogadores capacitados para essas grandezas. Estamos a um passo do título, e é um passo que espero que a gente continue no rumo para manter a hegemonia da equipe”, disse.

A Chapecoense fechou a fase classificatória do Catarinense com 41 pontos: 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A Chape terminou com cinco pontos a mais que o Figueirense, que será seu adversário na final, e 15 a frente do Tubarão, terceiro colocado. A decisão em jogo único do Estadual acontece no próximo domingo (8), às 16h, na Arena Condá.