Jogador Doublelift sofre tragédia familiar

Yihong Peng foi preso neste sábado (31). Yihong é irmão mais velho do jogador de League of Legends Yiliang “Peter” “Doublelift” Peng e foi acusado de assassinar a própria mãe a facadas e deixar o pai em estado grave no hospital. Yihong Peng foi detido em Orange County, na Califórnia.

Segundo investigações preliminares, os pais de Yihong estavam na casa do filho para consolá-lo após um término de namoro. Polícia foi acionada por visinhos após verem o agressor com uma faca na rua.

Notícia só veio à tona para a imprensa após o AD Carry Doublelift postar uma mensagem em sua conta do Twitter:

Regarding the recent news



Read: https://t.co/vB9IppMCMU — Yiliang Peng (@TLDoublelift) April 2, 2018

“Esta semana recebi uma notícia terrível. Meu irmão mais velho atacou nossos pais com uma faca. Como resultado, minha mãe faleceu e meu pai foi ferido gravemente e está em recuperação no hospital.

Eu ainda estou processando o ocorrido e me encontrei com meu pai e irmão menor para ter certeza de que estão bem. Eu provavelmente vou ficar quieto nas redes sociais por um tempo enquanto cuido disso. Eu espero que todos vocês compreendam e me deem apoio como sempre fizeram no passado.”

Steve Arhancet, CEO da Team Liquid, revelou que está ao lado do jogador para prover todo o suporte necessário. Marc “Tryndamere” Merrill, co-fundador da Riot Games, comentou em rede social que a empresa também está a disposição para fazer o que for preciso para ajudar.

A triste notícia familiar aconteceu poucas horas após a classificação da Team Liquid, time de Doublelift, se classificar para a Final da LCS NA 2018. Equipe venceu a Echo Fox por 3 a 1. Porém, após a tragédia, ainda é cedo para confirmar se o AD Carry terá condições de competir ou se será substituído para a disputa da final pelo reserva Quentin “Shoryu” Pereira. Final do torneio será no dia 8 de abril.