RB6: FaZe e BRK vencem a 4ª semana do Brasileirão

Neste domingo (1), houve novas disputas do Brasileirão de Rainbow Six. FaZe Clan e BRK e-Sports saíram vitoriosas. Esta foi a primeira vitória da BRK no campeonato e garantiu a sua liderança junto a Team Liquid.

BRK e-Sports jogou contra a Yeah! Gaming no mapa Chalé e venceu por 8 a 7. YeaH! Precisava da vitória para garantir sua permanência na liderança em busca dos playoffs, mas não foi seu dia. Jogo foi disputadíssimo e inclusive acabou entrando na prorrogação.

BRK conseguiu vantagem desde o começo, o que lhe deu uma tranquilidade maior do que deveria, fazendo os jogadores perderam um pouco da sintonia. Isso permitiu que a YeaH! ganhasse espaço e corrigisse erros, levando o jogo ao empate com necessidade de prorrogação.

Os dois times se empenharam ao máximo na prorrogação para garantir a vitória. Disputa ficou muito acirrada, mas a BRK e-Sports se mostrou superior e dominou o round.

Já a FaZe, ganhou da Black Dragons por 6 a 4, também no mapa Chalé, mas jogo não foi tão disputado como o primeiro da noite. FaZe conseguir encaixar suas táticas com maior facilidade no mapa e jogou livre na maior parte do jogo. Black Dragons teve alguns problemas em posicionamento de ataque nos bombs superiores.

FaZe conseguiu ler melhor o estilo de jogo do adversário. Time se mostrou superior aos Black Dragons neste clássico.

Neste momento, a tabela do Brasileirão de Rainbow Six está assim: