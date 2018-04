Com trabalhos no gramado, Valdívia segue processo de recuperação após lesão

Importante na temporada do São Paulo até o momento, Valdívia perdeu as últimas partidas devido a um leve estiramento na coxa esquerda. O meia-atacante, no entanto, já iniciou uma nova etapa e segue o processo de recuperação para voltar a jogar.

Durante os treinamentos realizados no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira (2), o jogador trabalhou no gramado sob os cuidados do fisioterapeuta do clube. Depois, seguiu para o Departamento Médico para continuar suas atividades no REFFIS.

Dessa forma, Valdívia ainda não jogará na próxima quarta-feira (4), quando o Soberano viajará para enfrentar o Atlético-PR. O confronto vale pela ida da quarta fase da Copa do Brasil, competição mais rentável do país nesta temporada.

Valdívia vinha sendo um dos destaques do Tricolor (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

A lesão aconteceu na partida de volta contra o São Caetano, há cerca de duas semanas. Na ocasião, ele foi substituído ainda no gramado, dando lugar para o jovem Lucas Fernandes. Dessa forma, o meia-atacante perdeu a semifinal contra o Corinthians, que acabou avançando nos pênaltis.

