Marko Arnautovic critica Mark Hughes, seu ex-treinador no Stoke City, após vitória do West Ham contra Southampton

Marko Arnautovic nunca foi um jogador com papas na língua, e que sempre sendo alvo de polêmicas e histórias inusitadas. Após a vitória do West Ham por 3 a 0 diante do Southampton no último sábado (31), o jogador austríaco fez declarações à imprensa inglesa destacando seu relacionamento conturbado com o atual treinador dos Saints, Mark Hughes.

Eu respeito Mark Hughes e o que ele fez por mim, mas ouvi algumas declarações dele sempre mim e que não eram boas. Estou apenas fazendo meu trabalho e, se marcar contra o time dele não é nada pessoal. Tento fazer gols em todos os jogos e não sinto pena de ninguém. Se vencermos e pontuarmos tudo bem, nada mais importa, afirmou o austríaco.

O austríaco, que havia marcado pelos Hammers contra o Stoke City, quando Mark Hughes ainda treinava os Potters, não parou por aí:

É claro que sou grato pelo que ele fez por mim no Stoke quando ele era meu treinador, mas se ele falar coisas ruins sobre mim, isso é problema dele. Eu não ligo para a opinião dele, concluiu Arnautovic.

Foto: Divulgação/Independent

Além de falar sobre seu ex-treinador, Arnautovic também falou sobre sua primeira temporada no clube londrino:

Sinto-me forte e tento fazer o meu melhor, mas sempre que marco as pessoas me perguntam: É a sua melhor temporada? Eu trabalho duro todas as semanas e quando saio de campo depois de cada jogo, gosto de pensar que fiz todo o possível para ajudar o meu time, destacou o jogador.

O West Ham, que ocupa a 14ª colocação na Premier League com 33 pontos e enfrentará o Chelsea no próximo domingo (8) no Stamford Bridge pela 33ª rodada da competição. Os Hammers estão na luta contra o rebaixamento a EFL Championship, enquanto os Blues lutam por uma vaga para a próxima Uefa Champions League.