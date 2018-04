Após vencer o Derby, Palmeiras recebe o Alianza Lima em busca da segunda vitória na Libertadores

Na noite desta terça-feira (3), às 21h30 o Palmeiras receberá o Alianza Lima, do Peru, no Allianz Parque. Em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. As duas equipes estão no Grupo 8, que ainda conta com Boca Juniors e Junior Barranquilla.

A estreia no torneio continental foi excelente para a equipe paulista, já que conquistou uma ótima vitória fora de casa diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, por um placar de 3 a 0. Bruno Henrique (2x) e Borja foram os autores dos gols.

O histórico de confrontos entre as equipes favorece o Palmeiras, já que nas sete vezes que se enfrentaram, o Verdão saiu vencedor em seis delas. No confronto restante,a equipe peruana conseguiu uma vitória, em partida amistosa.

Por conta do desgaste, Palmeiras poderá ter equipe titular modificada

Com o excesso de jogos em um curto período de tempo, o treinador Roger Machado pensa em fazer pequenas alterações nos onze iniciais. Entretanto, por ter um elenco bastante valorizado e recheado de ótimos jogadores, deve manter o mesmo nível de competitividade.

Começando pela lateral esquerda, a entrada de Diogo Barbosa é iminente, já que o considerado titular Victor Luís sentiu um desconforto e foi substituído no derby contra o Corinthians, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. No ataque, Keno deverá retornar ao time titular. Possivelmente entrando no lugar de Dudu ou Willian.

O capitão Dudu comentou sobre o desgaste físico causado pelo excesso de jogos na temporada. "A gente fica desgastado, é uma sequência muito grande de jogos. Tivemos jogos intensos hoje, contra o Santos, como será também na terça-feira. Temos que estar bem preparados".

Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Uma outra alteração deve ser a entrada de Tchê Tchê no lugar de Marcos Rocha, que vem sendo utilizado frequentemente pelo treinador e retornou aos campos após uma pequena lesão na coxa. Certa é a presença do volante Felipe Melo, expulso na partida anterior.

Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre as substituições feitas durante o clássico, em Itaquera. "Fiz uma substituição estratégica e outras duas pelo desgaste. Quando o Victor sentiu, eu estava pronto para colocar o Keno e continuar tendo velocidade pelo lado".

O verdão deve ir à campo com a possível escalação: Jailson; Tchê Tchê, Antônio Carlos, Thiago Martins, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja.

Alianza Lima chega à São Paulo querendo os três pontos

Equipe peruana desembarcou na capital paulista na tarde do domingo de páscoa. O planejamento do time, é, durante a segunda-feira, fazer trabalhos focados na parte física, dentro do hotel. Após esse trabalho, a equipe se descola para o Allianz Parque, onde fará o reconhecimento do gramado.

Com a energia renovada, Alianza Lima chega confiante para conquistar os primeiros três pontos no torneio. Já que a última partida foi na sexta-feira (29), quando derrotou o Ayacucho, pelo Campeonato Peruano.

Possível escalação do Alianza Lima: Prieto; Marina, Araujo, Fuentes, Guidino; Lemos, Ramirez, Cruzado, Hohberg; Quevado e Leyes.