Santa Cruz enfrenta o ABC nas quartas de final da Copa do Nordeste

O Tricolor pernambucano já sabe o que terá pela frente, na fase decisiva da Copa do Nordeste 2018. Em sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta segunda-feira (2), o Santa Cruz enfrentará o ABC-RN, em jogos de ida e volta, ainda sem datas confirmadas. No entanto, o calendário reservado para o campeonato aponta os dias 2 e 26 de maio como os mais prováveis para a realização das partidas.

Único invicto da primeira fase, o Santa Cruz conquistou a liderança do Grupo A sem perder na competição. Ao todo, foram 12 pontos conquistados (3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota), aproveitamento de 66,7%. Já o ABC, foi o melhor segundo colocado na competição somando 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota), tendo a terceira melhor campanha no geral, ficando atrás de Vitória/BA e Ceará devido a saldo de gols. Aproveitamento de 72,2%.

O primeiro confronto será em Natal (Frasqueirão ou Arena das Dunas) e por ter feito melhor campanha, a Cobra Coral terá o jogo de volta no Arruda. Promessa de dois grandes públicos na primeira fase de “mata-mata” pelo Nordestão. Caso passe das quartas de final, diante do ABC, o Santa Cruz teria como adversário Sampaio Corrêa ou Vitória na busca pela decisão, podendo sagrar-se Bicampeão do torneio.