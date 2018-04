Renato Portaluppi e Kannemann vão a julgamento no TJD-RS antes da decisão do Gauchão

A denúncia protocolada pela Promotoria do Tribunal de Justiça Desportiva do RS (TJD-RS) contra o técnico Renato Portaluppi e o zagueiro Walter Kannemann deve ir à juri nesta quinta-feira (5). Nela, ambos são denunciados por conta do terceiro cartão amarelo recebido pelo zagueiro no primeiro jogo das semifinais, contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul.

A Promotoria alega que a aplicação do terceiro cartão à Kannemann, que já estava pendurado, teria sido de maneira planejada. A denúncia é baseada na própria declaração do comandante Renato, que em entrevista coletiva após a partida, confirmou que pediu para o zagueiro receber o terceiro cartão amarelo.

Enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ambos podem sofrer punição de um a seis jogos. Uma possível aplicação de penalidade pode deixar Renato Gaúcho e Kannemann fora da decisão do Campeonato Gaúcho, que ocorre no próximo domingo (8/4), diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Para a decisão, o Grêmio viaja até Pelotas com ampla vantagem. O time venceu o primeiro jogo da final, pelo placar de 4 a 0, na Arena. Antes do confronto final pela taça do estadual, a equipe tem pela frente, na quarta-feira (4), em casa, partida contra o Monagas-VEN, às 19h15, pela Copa Libertadores da América.