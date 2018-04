Indicado por Lugano, atacante uruguaio Gonzalo Carneiro é anunciado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), mais um reforço para a temporada: trata-se de Gonzalo Carneiro, atacante que jogava no Defensor. Jovem, ele chega para lutar pela vaga de centroavante, que até hoje tinha Brenner, Diego Souza, Tréllez como nomes pela posição ofensiva.

Os valores da transferência e salários não foram divulgados por nenhuma das partes. O jogador fez exames na nova equipe e assinou um contrato de duração de três anos, garantindo vínculo até o final de março de 2021.

Executivo de futebol do clube, Raí falou sobre a contratação, se mostrando contente e otimista sobre o novo atacante. Com apenas 22 anos, ele pode representar uma aposta para o futuro, mas com capacidade para render o mais cedo possível.

“Estou feliz com a chegada do Carneiro. Não só pela relação dos uruguaios com o São Paulo, mas porque é um jogador jovem, talentoso e que chega referendado. A contratação dele faz parte do nosso planejamento de montar o elenco com atletas experientes e jovens, que tenham potencial para fazer história no clube."

Atualmente, Carneiro se recupera de uma pubalgia e deve perder os próximos jogos do Tricolor. O nome foi indicação de Diego Lugano, superintendente de relações internacionais do São Paulo, também uruguaio. Os dois chegaram a aparecer juntos em foto no Instagram do atleta.

O atacante chega como oitavo reforço para esta temporada, reforçando o setor ofensivo, alvo de críticas nestes primeiros meses de 2018. Antes, o goleiro Jean, os defensores Anderson Martins e Régis, os meias Nenê e Valdívia, e os atacantes Diego Souza e Tréllez já haviam sido contratados pelo Soberano.

No Defensor, foram 41 partidas disputadas, com direito a gol em 13 oportunidades. Ele também foi responsável por cinco assistências durante seu período no time uruguaio.

