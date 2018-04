Em busca da primeira vitória na Copa Libertadores, Grêmio encara Monagas na Arena

O Grêmio recebe o Monagas-VEN na noite dessa quarta (4), às 19h15 na Arena. A partida - válida pela Copa Libertadores da América - marca o fechamento da segunda rodada do Grupo A. Na estreia, o Tricolor ficou no empate jogando contra o Defensor em Montevidéu. O Grêmio é o segundo colocado do grupo, com um ponto conquistado e precisa da vitória para se aproximar do líder Cerro Porteño, que acumula 6 pontos. Já o Monagas ainda não somou pontos no torneio e amarga a lanterna da chave.

O atual campeão da América chega no confronto vivendo grande momento. Além de estar com o título gaúcho encaminhado, a torcida gremista tem outro motivo para acreditar em um triunfo contra os venezuelanos: o retrospecto do time jogando na Arena. Atuando em seus domínios na maior competição do continente, o Rei de Copas acumula números impressionantes. São 13 vitórias, três empates e três derrotas, em 19 jogos. A equipe Tricolor já marcou 30 gols e sofreu apenas 10. Os números deixam o Grêmio com um aproveitamento de 74% em casa, na competição continental.

A arbitragem da partida ficará a cargo do equatoriano Carlos Orbe Ruíz, auxiliado por Luis Vera e Edwin Bravo.

Sem desfalques, Grêmio deve ir à campo com força máxima

O técnico Renato Portaluppi não conta com nenhum atleta do time titular suspenso ou lesionado para a partida. Como conquistou uma vantagem confortável no jogo de ida da final do Gauchão e os três pontos são fundamentais para a briga pela liderança da chave, a tendência é de que ninguém seja poupado.

Luan concedeu coletiva e pregou respeito ao adversário: "O Renato passou para a gente o vídeo da equipe deles, sabemos que não é uma equipe boba, tem jogadores rápidos na frente, temos que estar atentos com isso. Vocês dizem que é a zebra, mas a gente já viu acontecer isso várias vezes", disse o craque gremista.

Já Ramiro relembrou o confronto contra o Zamora na última edição da Libertadores: "Já enfrentamos ano passado uma equipe venezuelana, temos um pouco de noção na prática como se portam. Acreditamos que jogando fora de casa, contra o campeão, vão vir com postura mais defensiva, rápidos, um centroavante de imposição, que é bastante utilizado com cruzamentos. Vamos procurar exercer o nosso modelo de jogo que temos durante todo o ano", explicou o meio campista.

Provável escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Maicon (Jailson), Ramiro, Luan e Everton; Jael

Monagas não poderá contar com centroavante titular

O clube venezuelano chega a Porto Alegre atravessando um momento de crise. No campeonato nacional, são nove jogos disputados e apenas uma vitória. Na tabela de classificação, o time é o primeiro fora da zona de rebaixamento, se salvando no saldo de gols. Para piorar a situação, o treinador Johnny Ferreira não poderá escalar o atacante Juan Vogliotti, expulso na estreia do clube na Libertadores diante do Cerro Porteño. O camisa 9 argentino foi contratado em janeiro e chegou para ser a referência do time.

O técnico Johnny Ferreira em entrevista coletiva demonstrou ter estudado o adversário: "O Grêmio é um time que manteve seus principais jogadores. Diferentemente da maioria dos times brasileiros, ataca muito pelo meio, a partir dos seus volantes, e não pelas laterais do campo. Vamos tentar manter a bola o mais longe possível do nosso gol. Tomara que possamos surpreender, talvez até por acharem que somos mesmo um time pequeno, da Venezuela, que não tem muitas pretensões", declarou o jovem comandante.

Provável escalação: Baroja; Bracho, Lencinas, Trejo e Óscar González; Dager Palacios, Carlos Suárez, Javier García, Yanowsky Reyes e Luis González; Jhonder Cádiz.