Atlético-MG 'muda a chave' e enfrenta Ferroviário-CE pela quarta fase da Copa do Brasil

Após vencer o Cruzeiro no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG foca na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (4), o Galo encara o Ferroviário-CE, às 19h30, na Arena Independência. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida da quarta fase da competição.

A partida de ida da competição nacional será apitada por um trio paulista. Vinícius Furlan será auxiliado por Herman Brumel Van e Vitor Carmona Metestaine.

Atlético e Ferroviário se enfrentaram apenas uma vez na história. Em 25 de janeiro de 1981, pela Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Castelão, em Fortaleza.

Alvinegro poupa quatro titulares

O treinador Thiago Larghi poupará quatro jogadores titulares. Leonardo Silva, Adilson, Elias e Luan serão preservados visando a decisão de domingo contra o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão.

Na defesa, Gabriel terá Felipe Santana ou Bremer como companheiro de zaga. Yago e Blanco serão os volantes da equipe. Tomás Andrade ou Róger Guedes brigam pela vaga de Luan.

Provável escalação do Galo: Victor; Patric, Gabriel, Felipe Santana (Bremer), Fábio Santos; Yago, Blanco; Otero, Cazares, Tomás Andrade (Róger Guedes); Ricardo Oliveira.

Ferroviário esconde escalação

O clube cearense treinou nesta quarta feira, na Toca da Raposa. O técnico Ademir Fonseca faz mistério na escalação da equipe. O atacante Mota é um dos jogadores mais experientes do Ferroviário. Ele tem sido peça importante para a equipe na Copa do Brasil. Até aqui, o Ferrão eliminou Confiança-SE, Sport e Vila Nova-GO.

O provável Ferroviário entrará em campo com: Léo; Afonso, Túlio e Erandir; Amaral, Mazinho, Liniker, Janeudo e Sávio; Andrei e Mota.