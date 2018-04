Com volta de jogadores convocado, Aguirre esboça mudanças táticas no São Paulo

Em mais uma manhã de treino, o São Paulo se preparou para enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada, nessa quarta-feira (4), pela quarta fase da Copa do Brasil. Após a eliminação para o Corinthians no Campeonato Paulista, Diego Aguirre focou totalmente no torneio nacional.

Para fazer uma atividade inicial, o técnico separou 10 jogadores no CT da Barra Funda, contando com o retorno de convocados por Seleções. Em seguida, após conversa com atletas, realizou um trabalho tático com a seguinte escalação: Rodrigo Caio, Arboleda, Bruno Alves, Éder Militão, Jucilei, Liziero, Reinaldo, Cueva, Nenê e Tréllez.

Aparentemente, há uma nova formação tática para o próximo jogo, sendo o esquema de 3-4-3. Em uma rápida entrevista ao canal SporTV, o zagueiro Rodrigo Caio afirmou que o esquema usado havia sido esse.

“Treinamos hoje nessa formação. Nós tivemos uma conversa com o professor. É mais uma possibilidade, isso que ele frisou para nós. Vínhamos jogando no 4-2-3-1, 4-3-3 e hoje treinamos mais um 3-4-3. Tréllez, Cueva e Nenê, por trás dos alas. Mas isso são apenas possibilidades, testando algo novo. Aguirre quer ter uma variedade de formação para termos mais opções para jogar. Amanhã (3), vai definir a forma como vamos jogar e quem vai jogar. Os 11 que estiverem em campo vão dar o melhor para conseguirmos o resultado positivo."

A imprensa só pôde participar da primeira etapa do treinamento, no qual foram separado os jogadores e feito o treino tático. Logo depois, Aguirre preservou tudo que quer colocar em campo, fazendo uma parte final de treinamento, dessa vez fechado.

Os desfalques seguem os mesmos. Apesar de ter treinado normalmente, Hudson, que estava com dores no adutor da coxa direita, continua sendo dúvida. Valdívia treinou separadamente no campo e fez fisioterapia. Apesar de estar se recuperando mais rápido, continua de fora contra o Furacão.

