Em reapresentação do Cruzeiro após derrota para Atlético, Edílson e David treinam normalmente

O Cruzeiro pode ter boas notícias na semana mais intensa de sua temporada até então. Nesta segunda (2), na Toca da Raposa, o lateral-direito Edílson e o atacante David treinaram normalmente e podem reforçar o grupo celeste nos compromissos contra Vasco e Atlético-MG. A equipe estrelada vai enfrentar os cariocas na quarta (4) pela Libertadores e depois o Atlético-MG pela volta da final do Mineiro.

Os atletas citados viveram situações bem distintas na temporada. No caso de David, se for relacionado contra o Vasco, será a primeira vez que o jogador ficará ao menos no banco de reservas com a camisa celeste. O atacante foi contratado no começo do ano, mas chegou do Vitória já em recuperação de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Agora, pode pintar na relação de Mano Menezes.

O lateral Edílson, por sua vez, vinha tratando de um trauma no joelho desde o dia 4 de março, quando se lesionou justamente contra o Atlético. O experiente atleta chegou a ser expulso no clássico, então válido pela nona rodada do Estadual, ao parar o meia Otero com falta - justamente nesse lance, Edílson cai de mau jeito e machucou o joelho.

A Raposa se reapresentou nesta segunda após perder o jogo de ida da final do Mineiro por 3 a 1 para o Atlético. Dos titulares contra o Galo, apenas Rafinha apareceu no campo da Toca. Opções de Mano no decorrer do jogo frente ao rival, Arrascaeta, Mancuello e Sassá também participaram de atividades externas. O restante do elenco ficou na área interna do CT.

Na próxima quarta, o Cruzeiro vai receber o Vasco pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h45, no Mineirão. Depois de estrear com uma derrota por 4 a 2 para o Racing, da Argentina, a equipe mineira quer logo somar seus primeiros três pontos no torneio continental.