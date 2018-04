Contra falsificação, Marrocos segura lançamento de novo uniforme para Copa

A Adidas é a marca esportiva com maior presença na Copa do Mundo deste ano, graças às 12 seleções que vestirão seus uniformes. Entretanto, Marrocos é a única nação cujas vestimentas ainda não foram apresentadas e existe uma razão muito importante para essa demora.

O problema é que, no Marrocos, o mercado de falsificação é gigante. Portanto, a marca alemã e a Federação Real de Futebol Marroquina (FRFM) têm medo de um fracasso nas vendas por conta da pirataria. Assim sendo, é possível que a apresentação dos trajes para a principal competição do universo seja realizada apenas semanas antes da Copa do Mundo, e que as vendas iniciem-se durante a competição, assim dando pouco tempo aos falsificadores.

Vale lembrar que os marroquinos estarão no grupo B da Copa do Mundo FIFA 2018, com Espanha, Irã e Portugal. Os Leões do Atlas debutam no dia 15/06, às 12h, quando enfrentam os iranianos em São Petersburgo.