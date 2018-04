Oponentes na primeira fase, Bahia e Botafogo-PB duelam novamente nas quartas do Nordestão

Os primeiros confrontos eliminatórios na Copa do Nordeste 2018 foram definidos após sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro/RJ, nesta segunda-feira (2). Após o encerramento da fase de grupos na semana passada e o conhecimento dos oito clubes que seguem em busca do título regional, os duelos das quartas de final se tornaram públicos no evento.

Classificaram ao “mata-mata” os dois melhores colocados das quatro chaves e as oito equipes foram divididas em dois potes. No pote 1, os líderes de cada grupo. No pote 2, os vice-líderes. O sorteio não apenas definiu esta fase, como organizou todo o chaveamento até a decisão. Sete dos nove estados seguem com representantes no torneio – Piauí e Sergipe tiveram seus clubes eliminados.

O único confronto repetido, por já ter sido disputado na fase de grupos, foi o duelo entre Bahia x Botafogo-PB, que garantiram vaga no Grupo C. O Santa Cruz, único invicto até o momento, vai enfrentar o ABC. Vitória x Sampaio Corrêa e Ceará x CRB completam os confrontos.

Todo o cruzamento até a decisão foi definido. Dessa forma, o vencedor de Santa Cruz x ABC irá enfrentar quem levar a melhor entre Vitória x Sampaio Corrêa; enquanto o classificado de Ceará x CRB vai medir forças contra Bahia ou Botafogo-PB. Assim, a possibilidade de um único clássico regional, dados os clubes que avançaram de fase, só poderá acontecer em uma decisão, no caso, Ba-Vi.

A Diretoria de Competições da CBF afirmou que os jogos estão previamente marcados para os dias 2 e 23 de maio, mas os desmembramentos por conta de segurança e direitos de transmissão serão divulgados posteriormente no site oficial da entidade por meio da tabela detalhada.

O vencedor da Copa do Nordeste garante antecipadamente vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2019, além de ganhar mais pontos no ranking de clubes da CBF e maiores cotas televisivas. Atual campeão, o Bahia vai tentar o segundo título consecutivo e empatar com o arquirrival Vitória na hegemonia regional, com quatro conquistas.